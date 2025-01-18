На украинском фронте уже погибло около 300 северокорейских солдат.

Большое количество погибших и раненых северокорейских солдат в войне против Украины станет проблемой для лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет Le Monde.

Издание напоминает, что, по данным разведки Южной Кореи, из 12 000 северокорейских военнослужащих, развернутых с октября 2024 года в Курской области РФ, около 300 были убиты и 2700 ранены.

При этом, как утверждал один из обезвреженных солдат КНДР в своем дневнике утверждал, что для борьбы с вражескими беспилотниками северокорейцев используют как "человеческую приманку": солдат выходит из укрытия, чтобы заманить дрон к себе, а двое его спутников остаются в засаде.

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"Когда беспилотник зависает, его можно сбить. Но часто беспилотник быстрее двух солдат из засады, и сбивают именно человеческую приманку. Даже ценой своей жизни я без колебаний буду выполнять приказы нашего верховного вождя", - написал молодой солдат.

По данным украинской разведки, северокорейские военные также используются как "миноискатели". Они продвигаются шеренгой на три-четыре метра друг от друга. Если одному из них не повезло, его либо убило мгновенно, либо добили. При этом мужчинам в северокорейских подразделениях приказано убивать себя, чтобы не попасть в плен.

"Растущее количество смертей в подразделениях, отправленных на украинский фронт, поставило Ким Чен Ына в щекотливую ситуацию. В какой-то момент ему придется оправдывать присутствие северокорейских войск на украинском фронте и объявить о гибели", - отмечает издание.

Авторы указывают, что в КНДР погибших за родину считают мучениками. И каждый год вождь отдает им дань уважения на посвященных им кладбищах. По словам аналитика Колина Цвирко, в случае войны в Украине Ким Чен Ын имеет два варианта: либо отказаться от останков своих солдат, как это сделал его дед Ким Ир Сен в случае с северокорейскими летчиками, погибшими в Сирии во время войны Судного дня, или репатриировать их, организовать церемонии кремации и создать новое кладбище мучеников:

"В обоих случаях, чтобы семьи погибших не создавали проблем, он должен будет предоставить им компенсацию, или угрожать потерей преимуществ, которые дает им пребывание в армии, или даже попаданием в трудовые лагеря".

В то же время издание утверждает, что вероятная отправка новых подразделений КНДР на украинский фронт вряд ли станет решающим преимуществом для России, ведь, несмотря на то, что они мужественные и обученные, эти люди не готовы к современной войне.

Солдаты КНДР на войне России против Украины

Как сообщал УНИАН, КНДР уже потеряла треть своих войск на Курщине. По данным Forbes, уничтожать большое количество военных КНДР удается благодаря работе беспилотников.

В то же время, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, КНДР "неизбежно" пришлет новую партию солдат уже в скором времени. Как сказал эксперт, Пхеньян не будет ждать, когда остальные 8 тысяч солдат, присланные ранее, "сотрутся в ноль".

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