Мусиенко напомнил, что ранее были сообщения о гражданах Китая в российской форме в пограничной РФ.

Это беспрецедентный случай, когда на территории Украины задерживают вооруженных граждан Китая, которые выполняют задачи фактически в составе российских войск. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия привлекает граждан других стран к войне против Украины и активная кампания вербовки наемников началась со второй половины 2022 года. По его словам, потом открыто россияне начали привлекать северокорейских военных. При этом добавил, что попадали в украинский плен граждане из африканских стран, а также из стран Ближнего Востока, а теперь и из КНР.

Мусиенко сказал, что ранее были единичные неофициальные сообщения о том, что вооруженных граждан Китая в российской форме фиксировали в приграничных областях на территории России.

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По его словам, очень хорошо, что президент Украины публично обнародовал информацию о взятии в плен граждан Китая, которые воюют на территории Украины. Эксперт отмечает, что уже не одно есть расследование, в частности разведывательного сообщества США 2024 года о том, что Китай все более активно помогает России по технологиям, что дает ей возможность совершенствовать дроны и другие виды вооружений, авиацию. По его словам, есть экономическое сотрудничество между этими странами, в частности, Китай является одним из крупнейших покупателей российского газа и нефти в мире.

"Но войск до этого еще не было. Поэтому сейчас нужно выяснить все обстоятельства, не является ли это тайными договоренностями об отправке неофициально под прикрытием китайских военных на войну с Украиной", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко назвал возможные три версии попадания китайцев на войну в Украину на стороне РФ.

"Первая заключается в том, что это произошло с ведома китайского правительства, потому что КНР хочет перенять определенные технологии и опыт ведения современной войны и поэтому отправили какие-то свои отряды спецназовцев в небольшом количестве с разрешения властей. Второе - это то, что компартия Китая могла знать, что отдельные граждане едут воевать без санкции правительства, но они закрывали на это глаза. И когда им это покажут, то будут принимать определенные меры. И третья версия - это просто граждане Китая, которые с целью заработка приехали не из Китая воевать, а из третьих стран. Какая из этих версий окажется наиболее вероятной вскоре узнаем по результатам расследования", - отметил Мусиенко.

Он напомнил, что уже есть реакция США на это событие. В частности, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сказала, что Китай является спонсором войны России против Украины и это еще раз подтверждает правоту слов президента Трампа, о том, что сотрудничество РФ и Китая надо остановить, чтобы они не были угрозой для свободного мира.

"А как остановить? Есть разные версии, которые дискутируются в том числе в истеблишменте США о том, что Россия может быть нужна США с целью сдерживания Китая", - сказал Мусиенко.

Китайских военных впервые заметили на войне против Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 апреля во время совместной с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области Силы обороны взяли в плен двух китайских военных.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга назвала "тревожными" сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне России.

При этом отметила, что Китай - большой спонсор России в войне в Украине, потому что Китай поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны.

Она также напомнила заявление американского президента Дональда Трампа о том, что сотрудничество между двумя ядерными державами, которыми являются Китай и Россия, "только углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".

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