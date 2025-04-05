По словам главы ГУР, РФ нужно такое количество людей в армии из-за ее стратегии.

Россияне не будут существенно уменьшать количество своих войск после окончания начатой ими войны в Украине. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

По мнению руководителя ГУР, этому есть абсолютно логичные объяснения.

"Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии. Сейчас, ну, процентов так 50 всего этого военного бюджета съедают военные выплаты. Доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он выжил до конца контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель и так далее", - отметил Буданов.

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По его словам, вторая часть - это оплата на закупку боеприпасов, и третья - на ремонт и обслуживание техники.

"Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения не будет", - добавил он.

Война в Украине - заявления Буданова

Кирилл Буданов ответил на вопрос, понесет ли Российская Федерация ответственность за все свои преступления.

"Немцы отвечали в течение многих лет, но они отвечали только по одной причине - потому что они проиграли", - коротко заявил глава ГУР.

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