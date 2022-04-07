УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам. Что происходит в Киеве и области 7 апреля, узнавайте на нашем сайте.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Киеве и области сегодня.

Напомним, жители Киева начали постепенно возвращаться в свои дома после новостей об освобождении пригородов столицы от российских оккупантов.

Война в Украине 2022

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Сначала оккупанты атаковали критически важные объекты, затем начали бомбить инфраструктуру мирных городов - Киева, Харькова, Одессы, Херсона, Чернигова и Мариуполя.

За это ряд стран Запада ввели против Российской Федерации новые санкции, многие компании ушли с рынка РФ.

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