Атакован, в частности, "Россельхозбанк", выяснили журналисты.

Продолжается война в Украине, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины совершили хакерскую атаку на два российских банка.

Хакерской атаке подверглись банки "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк", сообщили УНИАН источники в спецслужбах. В результате кибератаки не работали мобильные приложения этих банков, и была нарушена работа сайтов финучреждений.

Собеседники добавили, что техподдержка вражеских банков не смогла определить даже приблизительное время, за которое сможет восстановить работу интернет-сервисов. Источники в спецслужбе добавили, что хакерские атаки по финансовой системе России будут осуществляться до тех пор, пока украинскую землю не покинет последний захватчик.

Видео дня

"...Россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение - законная цель для наших Сил безопасности и обороны, ведь все они участвуют в финансировании оккупационной армии", - добавили источники агентства.

Продолжается российско-украинская война - что уже известно о кибератаках

Украинские специалисты уже не раз наносили киберудары по российской стороне, - были атакованы и банки, и телеканалы, и важные российские предприятия.

В частности, в середине августа стало известно, что киберспециалисты ГУР МО провели новую кибероперацию в России и смогли парализовать работу вражеского предприятия-разработчика ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: