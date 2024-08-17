Следствием кибероперации стала угроза срыва гособоронзаказа государства-агрессора.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны провели очередную кибероперацию в России, в результате которой была парализована работа российского предприятия-разработчика ядерного оружия. Об этом сообщило ГУР в своем телеграмм-канале, отметив, что операция была проведена совместно с хакерской группой "ВО Team".

"В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию "Вега" - выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города", - говорится в сообщении.

Как добавили разведчики, среди этих предприятий - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики) - российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

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Отмечается, что удачная кибератака позволила получить персональные данные работников и массив других документов завода. Эта информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

Кроме того, комментарии в местных пабликах Снежинска свидетельствуют о том, что следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа России.

Кибератаки на российские ресурсы

15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.

23 июля началась новая массированная кибератака специалистов Главного управления разведки Министерства обороны на банковскую систему государства-агрессора России. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное.

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