В частности, отмечается, что для операторов ССО важно не только мощность, а еще и мобильность – особенно у врага на передовой.

Наши защитники продолжают овладевать предоставленной партнерами техникой. На этот раз украинские спецназовцы показали в деле боевые багги, которые хорошо подходят для проведения диверсионных вылазок и ведения разведки.

Соответствующее видео обнародовали на фейсбук-странице Командование Сил Специальных Операций ВС Украины.

В частности, отмечается, что для операторов ССО важно не только мощность, а еще и мобильность – особенно у врага на передовой. После теста украинские спецназовцы констатировали, что новые средства передвижения с легкостью могут справиться со всеми поставленными задачами.

Ранее горные штурмовики ВСУ показали, как уничтожают оккупантов из чешских "Вампиров". Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, которые способны запустить 40 ракет за 20 секунд, на расстояние до 20-ти км.

Также УНИАН писал, что украинских военных начали обучать использованию зенитных установок Gepard. Тренировки проходят на полигонах Вооруженных сил ФРГ.

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