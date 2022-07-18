Наши защитники продолжают овладевать предоставленной партнерами техникой. На этот раз украинские спецназовцы показали в деле боевые багги, которые хорошо подходят для проведения диверсионных вылазок и ведения разведки.
Соответствующее видео обнародовали на фейсбук-странице Командование Сил Специальных Операций ВС Украины.
В частности, отмечается, что для операторов ССО важно не только мощность, а еще и мобильность – особенно у врага на передовой. После теста украинские спецназовцы констатировали, что новые средства передвижения с легкостью могут справиться со всеми поставленными задачами.
Ранее горные штурмовики ВСУ показали, как уничтожают оккупантов из чешских "Вампиров". Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, которые способны запустить 40 ракет за 20 секунд, на расстояние до 20-ти км.
Также УНИАН писал, что украинских военных начали обучать использованию зенитных установок Gepard. Тренировки проходят на полигонах Вооруженных сил ФРГ.
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