Десантные подразделения ВСУ получили от Метинвеста, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", партию техники, которая поможет проводить военно-морские спецоперации и оборонять водные границы Украины - 10 высокоскоростных катеров типа RIB на 9-11 метров, 12 трейлеров для их оперативной перевозки, и 800 самонадувающихся спасательных жилетов. Общая стоимость партии техники - 53 миллиона гривень.

Катера типа RIB - это лодки с надувными бортами и жестким дном, которые особенно ценятся в Вооруженных силах разных стран за легкость, высокую практичность и отличные мореходные и высокоскоростные качества. К тому же, благодаря своей конструкции эти лодки не требуют специального оборудования для швартовки, что облегчает их эксплуатацию в чрезвычайных обстоятельствах.

"Эти лодки очень легкие, а благодаря мощности двигателя - очень быстрые. Группа может выйти на берег, а затем за одну секунду - на воду, и выполнить боевые задачи. Отдельная благодарность Метинвесту за специальные трейлеры для этих катеров", - говорит боец батальона с позывным Студент.

Видео дня

Специализированные трейлеры еще больше развязывают руки и позволяют проводить операции молниеносно, объясняют бойцы: благодаря им лодки могут выходить на воду прямо с побережья, и для этого не нужны дополнительные средства разгрузки, например, крана. Лодки и трейлеры пришлось искать долго, ведь бойцы нуждались в конкретных спецификациях.

"Мы рассматривали несколько вариантов, искали лодки по всему миру. Это заняло около четырех месяцев. В результате остановились на одном европейском производителе, который смог обеспечить и соответствующее качество, и доставку. Эти лодки вмещают 10-12 человек, и будут использоваться силами обороны для десантных операций в Черном море", - рассказывает руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Кроме того, Метинвест обеспечил морпехов специальными жилетами. Они надуваются автоматически, при контакте с водой, и необходимы для сохранения здоровья и жизни – ведь имеют также специальный утепленный капюшон, что особенно важно в холодное время года.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова направили на помощь ВСУ и украинцам уже 6,7 миллиарда гривень. Из этой суммы более 4 млрд грн – это помощь от Метинвест.

За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования.