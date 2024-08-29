По словам американского чиновника, еще нужно выяснить, что стало причиной инцидента.

Переданный Украине самолет F-16, об уничтожении которого западные СМИ начали сообщать 29 августа вечером, потерпел авиакатастрофу, пишет Reuters со ссылкой на американский источник.

По словам чиновника, катастрофа произошла 26 августа и не была результатом российского огня. Что стало причиной инцидента – ошибка пилота или механическая неисправность – еще нужно выяснить.

Уничтожение первого F-16 в Украине

По данным The Wall Street Journal, во время массированного ракетного обстрела 26 августа Украина потеряла американский истребитель F-16. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины не сообщало о потере истребителя. Пентагон сказал журналистам обратиться за комментариями к украинской стороне.

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Массированный обстрел 26 августа

В понедельник, 26 августа, Россия осуществила "массированную" ракетную и дроновую атаку на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время удара Россия запустила по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов.

Также Зеленский заявил во вторник, что истребители F-16 были использованы для отражения атаки в понедельник и показали хорошие результаты.

В начале августа президент объявил, что Украина начала использовать F-16 для операций внутри страны, подтвердив долгожданное прибытие истребителей американского производства.

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