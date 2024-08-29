Также стало известно, кто пилотировал разбившийся самолет.

Причиной аварии украинского истребителя F-16 вряд ли была ошибка пилота. Об этом американскому каналу CNN рассказал неназванный представитель украинской армии.

"В ВСУ не считают причиной инцидента ошибку пилота", - заявил собеседник канала.

Он не привел никаких других обстоятельств трагедии, но добавил, что катастрофа расследуется, и для участия в расследовании будут приглашены международные эксперты.

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Известно, что пилотом самолета был Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-Луна"). Его похоронили сегодня.

Как отмечает CNN гибель пилота является большим ударом для Украины, поскольку Moonfish был одним из немногих украинских пилотов, обученных управлять F-16.

К тому же именно Moonfish был одним из двух украинских пилотов, которые активно лично лоббировали на Западе поставку Украине F-16. Вторым был Андрей Пыльщиков, известный под позывным "Джус", он погиб год назад во время столкновения учебно-тренировочных самолетов. Именно Алексей Месь и Андрей Пильщиков были лицом украинской кампании лоббирования F-16.

"Из них двоих Moonfish был тихим: авиационный фанат, который не любил публичности. Но когда Джус умер, Moonfish'у пришлось занять его место", - пишет CNN.

В Украине разбился истребитель F-16: что известно

Как писал УНИАН, сегодня днем американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в Украине разбился один из 6 самолетов F-16, переданных союзниками несколько недель назад. Аввария произошла во время отражения массированной ракетной атаки россиян 26 августа, но утверждалось, что самолет не был сбит вражеской ПВО.

Позже информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ. Там рассказали, что пилот успешно уничтожил четыре российские ракеты и готовился уничтожить следующую цель, когда связь с ним была потеряна.

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