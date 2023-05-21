Канадские инструкторы уже готовы.

Канада готова усилить военную поддержку Украины и присоединиться к обучению украинских пилотов на современных самолетах.

Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает канадское издание Infotel. Соответствующее заявление политик сделал после участия в саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

По его словам, канадские инструкторы готовы присоединиться к обучению украинских военных пилотов на западных истребителях.

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F-16 для Украины - что известно

Накануне, 20 мая, стало известно, что западные партнеры решили перейти к передаче истребителей Украине. По словам британского премьера Риши Сунака, пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми воздушными силами - Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

Соединенное Королевство планирует начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 "этим летом", чтобы "поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно для будущего".

По оценке майора резерва армии обороны Израиля Виктора Верцнера, украинские пилоты вполне могут научиться управлять истребителями F-16 за четыре месяца.

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