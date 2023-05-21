По его словам, 18 месяцев выделяют на подготовку пилотов, которые ранее не летали.

Майор резерва армии обороны Израиля Виктор Верцнер заявил, что украинские пилоты вполне могут научиться управлять истребителями F-16 за четыре месяца.

"18 месяцев – это не сроки для опытных пилотов, это сроки для пилотов, которые никогда не летали, в частности на реактивных истребителях", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Верцнер рассказал, что в Израиле для подготовки пилота выделяют 3 года интенсивного обучения с нуля. Сроки переквалификации на другую модель самолета составляют около шести месяцев.

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"Это означает, что 18 месяцев – это сроки обучения людей, которые во всяком случае не летали на истребителях. Например, сроки переквалификации в Израиле с одной модели самолета на другую, западных моделях самолетов, это около полугода. Поэтому, мне кажется, если бы это (подготовка украинских пилотов за 4 месяца – ред.) не было реальным, то Вашингтон бы не подтверждал такие сроки", – резюмировал майор резерва армии обороны Израиля.

Самолеты F-16 для Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 помогут Украине одержать победу в войне, что развязала против нашей страны Россия. По его словам, эти самолеты помогут защитить украинское небо. Кроме того, увеличится эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и тому подобное.

19 мая президент США Джо Байден заявил, что Штаты поддержат обучение украинских пилотов на F-16. Позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США и страны-союзники планируют передать эти самолеты Украине, однако их не используют в будущем контрнаступлении ВСУ. Кроме того, пока неизвестно, когда, от каких стран и сколько истребителей F-16 получит Украина.

В Министерстве обороны прогнозируют, что партнеры предоставят эти истребители Украине уже осенью этого года.

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