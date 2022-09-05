Захватчик рассказал, что хочет уволиться, но это невозможно.

Оккупант неожиданно признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили российские захватчики.

Об этом говорится в перехваченной телефонном разговоре.

Во время общения с девушкой захватчик рассказал, что в списке его приоритетов сначала шел институт, а потом армия. Однако сейчас он оказался на грани отчисления.

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Оккупант рад бы уволиться, но все его "морозят". По его словам, командование не удовлетворено его службой.

"Заходит заместитель по тылу, начинает задавать тупые вопросы. Он говорит: "Ты же надел эти погоны". Я говорю: "Увольте меня. Отправьте меня в Россию". Я только этого и ждал", - говорит захватчик.

По его словам, уволиться сейчас крайне трудно. Никого не выпускают в Россию. Девушка пытается подбодрить оккупанта, подчеркивая, что он "защищает родину".

"Какую родину я защищаю? Тут бабушку вижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом. Мы пришли - его просто на куски", - говорит он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что большое количество российских оккупантов ходят в атаки под действием наркотиков.

Также, по его словам, потери России на войне в Украине вместе с ранеными военными могут составить более 150 тысяч личного состава.

Сообщалось также, что вышел указ российского президента Владимира Путина об увеличении армии на 137 тысяч человек. Эксперт Михаил Самусь отмечал, что это "фактически частичная мобилизация без объявления мобилизации".

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