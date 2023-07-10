Этот населенный пункт стал камнем преткновения для оккупантов как во время наступления, так и во время обороны.

Бахмут Донецкой области стал ловушкой для российских оккупантов. Об этом в эфире 1+1 заявил военный эксперт Александр Коваленко.

"Бахмут был и остается для них (захватчиков, - УНИАН.) ловушкой... Это еще ничего не значит, что они часть города контролируют, ведь они там успешно уничтожаются", - говорит он.

По словам эксперта, этот город-крепость изначально был ловушкой для россиян во время их наступления, сейчас это уже ловушка в обороне.

"В Бахмуте находится преимущественно "десантура"... Что там в основном происходит? Давление Сил обороны Украины с юга, с севера, контроль господствующих высот, начало активных действий в самом городе. Но самое главное - то, что мы в последнее время наблюдаем все больше видео уничтожения российской техники, особенно артиллерии, на расстоянии примерно 5 км от восточных окраин Бахмута", - говорит Коваленко.

Он заявляет, что происходит процесс постепенного взятия под огневой контроль всей логистики.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

По состоянию на понедельник, 10 июля, Силы обороны деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении. Сейчас защитники закрепляются на новых рубежах и бьют по позициям россиян из артиллерии.

В Минобороны 10 июля заявили, что в Бахмуте ВСУ уже несколько дней держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов по городу.

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