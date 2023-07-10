Это удалось сделать благодаря успешному продвижению.

В Бахмуте Вооруженные силы Украины уже несколько дней держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения российских оккупантов по городу.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, это стало возможным благодаря успешному продвижению вперед наших войск.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - написала она в Telegram.

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Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на понедельник, 10 июля, Силы обороны деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении.

По данным британской разведки, после захвата Бахмута в мае россиянами теперь уже ВСУ перешли в контрнаступление, которое грозит россиянам потерей этого города.

Однако по оценке экспертов, на быстрое освобождение Бахмута пока рассчитывать не стоит. Процесс деоккупации не ускорит даже установление полного контроля над Клещевкой.

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