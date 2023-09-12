За сутки украинские воины на юге нашего государства ликвидировали десятки противников.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге и назвала новые потери России.

В эфире телемарафона, говоря о ситуации на юге, она отметила, что оперативная ситуация там остается достаточно сложной и напряженной. "Мы продолжаем контрбатарейную борьбу. Враг продолжает маневры силами и средствами. Очевидно, что им необходимо перетягивать усилия, сосредотачивать там, где им припекает, по суше. Но и с нашей стороны, через реку Днепр, мы наносим им мощные потери", - сказала Гуменюк.

Так, сообщила пресс-секретарь, за минувшие сутки на юге были уничтожены 52 оккупанта, три вражеских танка, реактивная система залпового огня, три крупнокалиберные пушки, лодка и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, ликвидировано 11 единиц автомобильной техники врага.

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На уточнение насчет переброски подразделений оккупантов с одних участков на другие, Гуменюк отметила, что враг пытается активизировать свои ресурсы с крымского направления.

При этом она отметила, что на Крымском мосту время от времени работает железнодорожная часть, а автомобильная нормально не функционирует - там постоянные перекрытия, происходит реверсное движение.

"Поэтому подтягивание ресурса враг все же еще может себе позволить. Но оно вялотекущее и не соответствует требованиям развития боевых событий. Именно поэтому они вынуждены маневрировать между теми силами и средствами, которые уже у них находятся на материковой части", - рассказала Гуменюк.

Кроме того, говоря о корабельной группировке врага, пресс-секретарь отметила, что в целом она в Черном море развернута в количестве 12 единиц, а еще один борт находится в акватории Азовского моря.

"Ракетоносители заведены в пункты базирования и готовы к привлечению. Но на это понадобится несколько часов. Поэтому Генеральный штаб дает оценку ракетной опасности в море как достаточно высокую, поскольку готовность большая. Впрочем, оперативную обстановку мы сообщаем сразу, как только она меняется. Пока ракетоносителей нет", - сказала пресс-секретарь.

Также на вопрос о ситуации вокруг острова Змеиный, Гуменюк отметила, что враг продолжает свою активность над акваторией Черного море, в частности, с использованием тактической авиации, время от времени направляя управляемые авиабомбы именно в направлении Змеиного. Таким образом оккупанты пытаются давить на гражданское судоходство.

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Как сообщал УНИАН, накануне в пресс-службе Сил обороны юга Украины заявили, что вблизи острова Змеиный в Одесской области украинские защитники уничтожили многофункциональный вражеский дрон "Форпост", стоимость которого составляет около 6 млн долларов.

Такой дрон может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 км, а в обновленной версии - до 350 км. Он способен не только вести разведку, но и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов.

Стоит отметить, что общие потери врага на 12 сентября 2023 года составляют примерно 269 тыс. 760 противников. Кроме того, ликвидировано уже 4 645 вражеских дронов оперативно-тактического уровня.

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