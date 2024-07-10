В Украине общие потери России в живой силе за сутки возросли на 1100 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечает, что общие боевые потери противника с 24.02.22 до 10.07.24 составляют около 554510 захватчиков. Кроме того, ликвидирован еще 51 вражеский дрон оперативно-тактического уровня и три средства противовоздушной обороны.
Кроме того уничтожено:
- танков - 8180 (+2);
- боевых бронированных машин - 15715 (+11);
- артиллерийских систем - 15051 (+36);
- автомобильной техники и автоцистерн - 20269 (+57);
- специальной техники - 2531 (+15).
С начала полномасштабного вторжения уничтожено РСЗО противника - 1115 единиц, самолетов - 361, вертолетов - 326, крылатых ракет - 2389, кораблей/ катеров - 28, подводных лодок - 1.
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Напомним, потери врага на 9 июля 2024 года на украинской земле составляли 553 410 противников.
Как сообщал УНИАН, бойцы Сил специальных операций уничтожили 15 лодок россиян в Херсонской области. Во время ведения разведки наши воины обнаружили 15 российских лодок различного типа. По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни один из них больше не перевезет российских военных.