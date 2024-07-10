По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили 15 лодок россиян в Херсонской области и показали видео.

"Операторы 73 морского центра ССО продолжают уничтожать врага на Херсонском направлении. Так, во время ведения разведки наши воины обнаружили 15 российских лодок разного типа. По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни один из них больше не перевезет русских военных", - говорится в подписи к видео.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие потери России в Украине среди личного состава в полномасштабной войне уже пересекли отметку в 550 тысяч человек.

Накануне ВСУ за сутки ликвидировали около 1220 российских оккупантов. Также украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, Россия потеряла на поле боев не менее 8 тысяч танков и 15 тысяч артиллерийских систем.

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