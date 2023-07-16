Артиллеристы продемонстрировали, какие "подарки" отправляют оккупантам.

Еще минус одна враждебная позиция россиян на южном направлении Бахмута. Украинские военные продвинулись в направлении Клещиевка-Курдюмовка. Оккупанты пытаются подтянуть туда подкрепление, чтобы помешать успехам Сил обороны Украины. Но их ловко уничтожает украинская артиллерия.

Как это происходит, говорится в сюжете ТСН. "Ни одно продвижение украинской армии без поддержки артиллерии невозможно", - рассказывает журналистка.

"Наши продвинулись где-то на 1 км за двое суток. Но есть противник также начал свои наступательные действия, это мы также чувствуем", - говорит Вячеслав Михайлик, старший офицер батареи.

Оккупанты перебросили подкрепление на Бахмутское направление, российские десантники здесь, чтобы помешать продвижению Сил обороны Украины. Их скопление зафиксировала наша разведка, поэтому раздается команда: "К бою!".

Артиллеристы продемонстрировали, какие "подарки" отправляют россиянам. По радиостанции наши операторы беспилотника отчитываются: "Цель поражена". Выстрел был по открытой пехоте, поэтому попали точно в цель.

Экипаж быстро замаскирует пушку - это нужно для выживания и самоходки, и солдат. Потому что вражеская аэроразведка ошибок не признает. Тем более в эту пушку на днях едва не попали оккупанты.

Ситуация сегодня вблизи Бахмута - что происходит на Бахмутском направлении

Как сообщал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу у Бахмута, но захватчики окапываются в самом городе и стягивают туда элитные подразделения.

А в ГПСУ показали видео, как возле города Бахмут украинские защитники ликвидировали блиндаж российских захватчиков, потери врага составили по меньшей мере четыре человека.

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