Министр обороны Резников отметил важность двух составляющих для восстановления безопасности в регионе.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что будет побуждать московский оккупационный режим отводить свои войска с поля боя в Украине.

Об этом он написал в комментарии в Facebook.

"Для восстановления безопасности в регионе нужны две составляющие. Первая - это единство свободного мира. Одним из индикаторов этого единства является готовность соблюдать режим санкций, усиливать их. Помощь России воровать украинское зерно или вывозить российскую нефть очевидно противоречит идее единства против тирании", - отметил Резников.

Вторая составляющая, по его словам – это готовность давать отпор, применять силу.

"Тогда Москва будет мотивирована совершать "жесты доброй воли", убегая после поражений. Как это недавно было на острове Змеиный, а в апреле – на севере Украины", - подчеркнул министр.

По словам Резникова, именно эти два компонента могут открыть путь к политико-дипломатическим решениям.

"В том числе по разблокированию украинских портов. В отношениях с Москвой последовательность должна быть именно такая. Без этого Россия просто не станет вести серьезный диалог", - подчеркнул министр.

Напомним, Резников предложил разместить объекты оборонного производства под землей.

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