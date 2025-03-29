По словам Камышина, сейчас Украина не гонится за количеством произведенных FPV-дронов.

Украинские оборонные предприятия могли бы ежегодно изготавливать до 5 миллионов FPV-дронов. Тем не менее в 2024 году удалось произвести только 2 миллиона единиц.

Об этом рассказал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в интервью "Радио Хартия".

Он поделился, что ограниченные объемы производства FPV-дронов связаны с недостаточным финансированием. Камышин подчеркнул, что один украинский производитель способен создавать 4000 FPV-дронов в сутки, а таких компаний в Украине более 150.

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"Мы ищем как дозаконтрактовать наши способности сейчас дальше. Потому что, давай откровенно, нашего бюджета оборонного не хватает на контрактацию тех возможностей, которые у нас уже есть", - объяснил советник президента по стратегическим вопросам.

Также Камышин добавил, что Украине уже не гонится за количеством произведенных FPV-дронов. По его словам, наша страна уже "достигла точки, когда произвести больше - уже не цель".

"Нам надо теперь уделить больше внимания тому, какие мы именно дроны закупаем, как быстро они попадают на фронт, и как они применяются. Частотное планирование, тепловизионные, ночные, дроны на оптоволокне, и так далее", - резюмировал он.

FPV-дроны - другие новости

Ранее в Донецкой области пилоты FPV-дронов "поймали" немало вражеской техники. На этой дороге в Донецкой области в течение дня поражено более 10 единиц различной техники оккупантов.

Кроме того, во Франции попробовали запускать FPV-дроны с аналога Ан-28. Отмечается, что для этого эксперимента был использован один из имеющихся на 123 авиабазе транспортный самолет DHC 6 Twin Otter, который по характеристикам похож на Ан-28.

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