Антоновский мост даже сравнивать нельзя по прочности с Каховской дамбой, отметил экс-советник главы МВД.

Дамбу Киевской ГЭС можно было уничтожить только вследствие подрыва сооружения изнутри или прямым ядерным ударом.

Об этом заявил бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время обсуждения "Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса", организованного Европейской Бизнес Ассоциацией. "Нельзя взорвать дамбу никаким образом, кроме ядерного взрыва или подрыва изнутри, когда проведены крупные инженерные работы по саперному минированию. Других вариантов нет. Любое попадание "Искандера" или такого рода ракет (не сможет взорвать дамбу - УНИАН)", - сказал он.

Также Геращенко вспомнил, как ВСУ били ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, но так и не смогли его разрушить. Это при том, что боевая часть ракет HIMARS составляет 90 килограммов, а попаданий было около 50. В то же время боевая часть российского "Искандера" составляет 500 килограммов.

"Этот мост (Антоновский - УНИАН) нельзя даже сравнивать по прочности с дамбой. Плотина может быть снесена прямым ядерным ударом, который сам по себе хуже, чем разрушение плотины. Или изнутри", - добавил Геращенко.

Также он отметил, что дамба Киевской ГЭС надежно прикрывается ПВО.

Подрыв Каховской дамбы россиянами - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, после чего начался неконтролируемый слив воды из Каховского водохранилища, из-за чего до сих пор остаются подтопленными более 60 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Киевская ГЭС является первой (верхней) ступенькой Днепровского каскада гидроэлектростанций, расположена на реке Днепр и находится в нескольких километрах от Киева.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева и защищена от ударов врага с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника.

По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, чтобы взорвать Киевскую гидроэлектростанцию извне, оккупантам нужно было бы с самолета в одну точку сбросить три пятьсот килограммовых авиабомбы, а это почти невозможно, учитывая уровень противовоздушной защиты в Киеве.

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