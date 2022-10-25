В случае подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет или даже навсегда.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью Sky News.
"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", – подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что российская армия заминировала Каховскую ГЭС "с применением огромного количества взрывчатки".
Угроза подрыва Каховской ГЭС: что известно
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты продолжают методическую подготовку к техногенному шантажу на Каховской ГЭС. Они продолжают тщательно охранять подступы к этому объекту и не подпускают туда никого, кроме проверенных собственных сотрудников.
Публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН рассказал, что Путин пытается перекрыть неизбежную сдачу Херсона подрывом Каховской ГЭС. В то же время он добавил, что как и в случае подрыва Каховской ГЭС, после поражения оккупантов под Херсоном и выхода украинских войск на эту ГЭС Крым останется без воды.
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