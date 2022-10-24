Публицист Андрей Пионтковский: Путин пытается перекрыть неминуемую сдачу Херсона подрывом Каховской ГЭС

Известный публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН рассказал о том, почему Россия угрожает подрывом Каховской ГЭС, как будет оправдывать себя за это, а также ответил, стоит ли ожидать Путина на ближайшей встрече G-20.

Эрдоган вновь заговорил о переговорах и заявил, что Путин стал "мягче". К чему это?

Он отрабатывает очень хорошую оплату за свои услуги. Путин же ему подарил Карабах, Армению, Сирию, Ливию - те регионы, где российские войска соприкасались с турецкими, и у них были противоположные интересы. Это показывает то, в каком отчаянном положении Путин находится, и как он пытается любыми средствами достичь прекращения огня и замораживания конфликта. Он решает этим две проблемы: останавливает наступление украинской армии и надеется прекратить поставки американского оружия в Украину.

Эрдоган - умный человек. Он понимает, что Путин ничего не добьется, потому что никогда Зеленский и общество на это не пойдет, но демонстрирует Путину, что делает все возможное.

"Он подобрел, давайте с ним договоримся"?

Где-то так. Давайте будем относиться к Эрдогану с пониманием того, какой он есть. Турция первой начала оказывать реальную военную помощь Украине. Мы помним его принципиальную позицию по аннексии Крыма, по поддержке территориальной целостности Украины. Она не изменилась.

Удивляет то, что "и вашим, и нашим". Плюс газовый хаб.

Ну какой хаб? Это какой-то совершенный бред. Эрдоган, конечно, согласен, но хаб для чего? Для поставок газа в Европу? Путин с Эрдоганом не знают разве, что ЕС официально отказался от российских поставок. Можно хаб через любое другое отверстие проводить.

Шольц выступал в Бундестаге и говорил, что закончился период зависимости от газа РФ. Но Путин до сих пор играет в такие игры, ведь ему нравится отвлекать внимание своего народа от поражений в Украине докладами о внешнеполитических победах.

Россия готовит оправдание потере Херсона

Эвакуация коллаборантов из Херсона - это действительно признание того, что они не в силах удержать город? Либо они будут сносить ту часть с лица земли как Мариуполь?

Бесспорно, они увозят руководство и наиболее активных коллаборантов. Как можно понять из их риторики и действий, они не собираются в ближайшем времени возвращаться в Херсон.

Сейчас они решают проблему того, как отвлечь внимание населения от такого принципиального поражения, как сдача Херсона. Они хотят заменить сдачу Херсона более грандиозной повесткой, чтобы это поражение растворилось.

Президент Зеленский предупредил лидеров ЕС, что россияне заминировали Каховскую ГЭС. Мне кажется, что план их таков: когда они перевезут всех своих коллаборантов, уведут элитные войска, в этот момент они взорвут ГЭС. Да, они уже обвинили в этом Украину, старый приём. Но всегда нужно помнить о том, кто сейчас находится во главе России - это Путин и Патрушев. Как они пришли к власти? В 99-м году, взрывая дома в России. Сейчас это их почва. Они пытаются удержаться у власти. Поражение в Херсоне вызовет громадный политический кризис в России, и он станет окончательным триггером, открывающим глаза российскому населению о проигрыше в войне. Они это поражение заменят другой картиной - "чудовищным преступлением украинской власти, которая залила Херсонскую область и уничтожила город Херсон". Вот такая примерно программа.

Более того, это "чудовищное преступление украинской власти" будет оправдывать уничтожение украинской инфраструктуры, которое сейчас проводят россияне. Это будет оправданием для народа и для западных стран. Это такой план спасения, который поможет удержать Путина у власти.

Но подрыв ГЭС лишит же воды Крым.

Этот аргумент часто повторяется. На него есть очень простой ответ: поражение под Херсоном и вход украинских войск на Каховскую ГЭС тоже лишит Крым воды. Конечно, она будет немедленно выключена, и россияне уже с этим смирились. Смирились с тем, что Херсон не удержать и воду в Крым не сохранить. Им же лучше этим воспользоваться и обвинить во всем украинскую власть. В конце концов, Путину наплевать на воду в Крыму, как и на все остальное, кроме власти.

Кроме этого, залитые водой четыре района Херсонской области и уничтоженный Херсон лишат украинскую армию возможности использовать правый берег Днепра как плацдарм для дальнейшего наступления. Так что достигается целый ряд целей.

После их версии о взрыве Крымского моста стало ясно, что они сами взорвали этот мост. И всю эту программу уничтожения инфраструктуры Украины они называют "ответными мерами". Сейчас они хотят повторить этот же трюк в гораздо большем масштабе.

В гораздо большем масштабе, если брать аналогию с Крымским мостом, и ответить же на это могут?

Если оставить ситуацию с Херсоном и посмотреть на картину войны в целом, выяснилось, что они не могут противостоять Украине на поле боя. Единственное их оружие - это уничтожение инфраструктуры, городов, мирных жителей. Им как-то это нужно пытаться оправдываться перед мировым обществом, чтобы избежать наказания: "Это наши ответные меры на преступления украинской власти. Сначала они взорвали Крымский мост, а теперь они взорвали Каховскую ГЭС и уничтожили Херсон". Все достаточно логично. Зачем они вытащили этого олигофрена Суровикина? Для того, чтобы начать эту операцию.

При каких обстоятельствах они начнут на этого олигофрена вешать всех собак? Понятное дело, что он будет козлом отпущения.

Естественно. Когда наберется громадное количество собак, их на него и спустят. Мы же видели, он - совершенно тупое существо. Это известный военный преступник, на него все эти зверства в конце концов и повесят.

Может ли мир предотвратить подрыв Каховской ГЭС

Может ли мир отреагировать на эту страшную техногенную катастрофу? Могут ли западные партнеры сделать что-то, чтобы этого не случилось?

Выступление Зеленского перед европейским саммитом было первым шагом в этом направлении. Я думаю, что это случится, потому что речь идет о сохранении власти для Путина. А для него это равносильно сохранению жизни.

Я все думаю о том, что он придумает, чтобы парировать психологический удар по всему сознанию глубинного народа. И вот он придумал, что нет никакого падения Херсона, а есть страшная техногенная катастрофа, в которой город был уничтожен.

Сейчас для него важнее информационная война, так как предотвратить освобождение Херсона невозможно.

Если он все-таки подорвет ГЭС, какой должна быть реакция мира? Может быть, признают Россию наконец страной-террористом?

За это, как известно, единогласно проголосовал уже американский сенат. Надо отдать должное западу и США, как они достаточно эффективно отреагировали на ядерный шантаж Путина. Салливан, Блинкен и сам Байден сообщили Москве, какие последствия будут для России. Я считаю, что нужно сообщить о тех же последствиях в случае уничтожения Каховской дамбы. Но Путин, конечно, будет уворачиваться. Он уже объясняет, что дамба будет взорвана украинскими войсками. Предупреждения со стороны Запада должны быть сейчас очень откровенными.

Тем более конгрессмены США хотят утвердить Украине помощь.

Ну да, это на всякий случай. Новый состав конгресса начинает действовать только с 8 января. Демократы заявили, что чтобы уж совсем себя обезопасить от возможных фокусов республиканцев, они принимают в декабре этот закон. Поэтому за помощь вооружением можно не беспокоиться.

У Путина испугались этих угроз по поводу ядерного оружия, по ТВ каждый день повторяют, что ядерная война невозможна, в ней не может быть победителей, и повторяют эту подлейшую вещь: "А нам и не нужна ядерная война, мы и так можем отправить Украину в 18-й век интенсивными атаками по инфраструктуре". Поэтому от Запада логичным шагом было обещать им аналогичные кары в случае преступления, намеченного в Херсоне.

Давайте перейдем к Илону Маску. Он потроллил Медведева, когда тот написал по поводу Лиз Трасс. На этом фоне появилась информация, что у Байдена рассматривают возможность проверки Маска на предмет угроз национальной безопасности. После серии твитов об Украине и Starlink Резников заявил, что у нас есть чем платить за Starlink. Что происходит с Маском?

Я бы не концентрировал на нем столько внимания. Я назвал более крупных фигур, которые работают на Путина - это два бывших президента Трамп и Обама. Ничего, справляется с этим американское глубинное государство. А что касается Маска, так его давно надо проверить. С чего он вдруг воспылал такой любовью к Путину? Сначала я предполагал, что в его окружении появилась какая-нибудь молодая дама, но реальность оказалась гораздо банальнее, без всякой романтики: у него недавно были очень крупные проблемы с какой-то из его фирм. Есть официальные открытые данные о том, что он получил многомиллиардный взнос от какого-то иностранного инвестора. Вот и нужно посмотреть что это за инвестор.

Как вы думаете, каким образом Путин и его власть влияли на Обаму и Трампа?

Знаете, на них легко влиять. Я же не утверждают, что Обама и Трамп - агенты Путина. Хотя у Трампа есть какие-то элементы странной зависимости, мы это все видели. Тут более глубокая причина. Такая тенденция изоляционизма достаточно традиционна для американской политики. Мы помним, какие во Второй мировой войне трудности испытывал Рузвельт по поводу того, что американское общество должно принять участие в войне против германского фашизма. Обама и Трамп как бы с противоположных позиций выступают за уход Америки из мировой политики. Обама - с крайне левых. Он воспитывался исламскими проповедниками в школе Индонезии, а потом - либеральными профессорами в Гарварде. Те и другие убеждали его, что империалистическая Америка виновна перед угнетенными народами мира. Это была часть его философии, поэтому он всегда очень скептически относился к любым действиям на мировой арене. А Трамп - то же самое, но с противоположных позиций. Если для Обамы Америка была слишком плохая, то для Трампа - слишком хороша. И тот, и другой с разных идеологических позиций проповедовали отказ Америки от роли лидера свободного мира. Так что то, что такие тенденции у американской политики есть - неудивительно, скорее закономерно. Москва, конечно, их прекрасно использует. Для этого работает и громадная "пятая колонна". Я бы всю эту компанию масков, трампов и обам квалифицировал таким образом: 20% - это открытые кремлевские агенты, и 80% - это полезные буржуазные идиоты.

Всем нам хочется, чтобы помощь была больше и быстрее, и это правильно. Но надо понимать наших американских друзей, прежде всего таких, как Блинкен и Остин - министр обороны и государственный секретарь, которые продавливают эту помощь, несмотря на сопротивление внутри администрации президента. Мы должны понимать и ценить то, что достигается это всегда в процессе серьезной внутриполитической борьбы.

G-20 буквально на носу. Говорят, что хотят как-то изолировать Путина от всех остальных, если он приедет. Как думаете, он вообще приедет? Ведь он на самом деле нерукопожатный.

Мне кажется, что он не приедет. Посмотрите, он на днях встречался с так называемыми "мобилизованными", и единственный, кто выглядел как жалкий "мобик" - это был сам Путин. А "мобилизованные" - это были двухметровые экипированные красавцы-гвардейцы с бронежилетами и снайперскими винтовками. Ясно же, что это были сотрудники ФСО. Но даже если он встречается с какими-то рыбаками, то уже давно доказано, что это все - сотрудники ФСО. Поэтому как же такой трус поедет на "Большую двадцатку"? Он не поедет туда.

А кто вместо него? Лавров?

Неважно. Может он и будет. Может онлайн примут участие.

На саммите в Азии президент Таджикистана 7 минут говорил о том, что у них есть свой язык, своя аутентичность, своя народность. Путин просто сидел и, извините за выражение, "чмякал".

Они никак не могут принять, что это независимое государство. И это основная причина его безумной политики - он хочет восстанавливать какой-то "русский мир", зону доминирования. Но благодаря успехам украинской армии на глазах разваливаются остатки российской империи.

Посмотрите, как с ними разговаривал Токаев. Казахстан вообще занимает независимую позицию. Что касается Кавказа, то там вообще всем уже рулит Турция, азербайджанской армии уже нет. В прошлом году Алиев и Эрдоган подписали соглашение об объединении азербайджанской и турецкой армии. Это, кстати, армия НАТО. Путин борется с расширением НАТО в Херсоне, а им уже занят весь южный Кавказ. И странами НАТО уже стали Финляндия и Швеция.

Мы видим полный крах его политики. Крах заключается в том, что не только он, но и большинство российской политической элиты не понимают простых вещей. Они закопали себя уже на века. Вот закончится эта война, победит, конечно, Украина, но за все эти совершенные преступления русскому народу предстоят десятилетия покаяния.

Пока какой-нибудь будущий канцлер России не приедет в Бучу и не встанет на колени, чтобы покаяться в преступлениях.

Вы думаете, что такое возможно?

Через лет 20-30, если Россия еще сохранится.

А если нет, то во что она превратится?

Процесс развала империи просто продолжится. Например, кто-нибудь считает, что Чечня является частью России? Нет. Кадыров каждым своим заявлением показывает, что он не какой-то там губернатор российского региона, а лидер независимого государства со своей армией.

Россия же также проиграла войну в Чечне и выплачивает Кадырову громадную дань. Когда Путина не будет, Кадыров снова объявит, что он - руководитель независимого государства. Но это только первый шаг. Мне не хотелось бы рассуждать об этих проблемах. Пусть этим занимаются постпутинские руководители. Главная проблема украинской армии - попытаться выйти на границы 1991 года и попытаться забыть об этом своем "великом" северном соседе навсегда.

Иран поставил России "Шахеды" и собирается поставлять баллистические ракеты, при этом говорят, что это не они.

Это совершенно новая форма наглой лжи. Официально Захарова говорит, что нет никаких иранских "Шахедов", а вся российская пропаганда, "подмигивая" своему глубинному народу, рассказывает какие же они замечательные.

Израиль продолжает делать вид, что сохраняет нейтралитет. Как думаете, так он и не вытащит свою голову из песка?

Это не самая большая проблема для Украины. Самая большая - это поставки западного оружия. У Израиля есть свои секретные договоренности с Россией по поведению обеих сторон в Сирии: Израиль последовательно уничтожает иранские объекты, а российские войска этого как бы не замечают. Это очень важная проблема для Израиля, так как Иран - существенная угроза безопасности. Поэтому они стараются сохранить эту договоренность с Россией, не стоит слишком резко за это его осуждать. Когда РФ окончательно уйдет из Сирии, это может поменяться.

Кстати, а при каких обстоятельствах Россия полностью уйдет из Сирии?

Она уходит же уже. Показатель беспомощности российского военного промышленного комплекса - это С-300. Они его вывозят из Сирии и используют в Украине для удара по наземным целям, потому что ракеты уже кончаются. Процесс идет.

Диана Шароди, Тала Калатай