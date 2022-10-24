Андрей Пионтковский прокомментировал тот факт, что подрыв Каховской ГЭС лишит воды оккупированный Крым.

Российские оккупанты сейчас увозят руководство и наиболее активных коллаборантов из захваченного Херсона.

Об этом рассказал публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

"Как можно понять из их риторики и действий, они не собираются в ближайшем времени возвращаться в Херсон. Сейчас они решают проблему того, как отвлечь внимание населения от такого принципиального поражения, как сдача Херсона. Они хотят заменить сдачу Херсона более грандиозной повесткой, чтобы это поражение растворилось. Президент Зеленский предупредил лидеров ЕС, что россияне заминировали Каховскую ГЭС. Мне кажется, что план их таков: когда они перевезут всех своих коллаборантов, уведут элитные войска, в этот момент они взорвут ГЭС. Да, они уже обвинили в этом Украину, старый приём. Но всегда нужно помнить о том, кто сейчас находится во главе России - это Путин и Патрушев. Как они пришли к власти? В 99-м году, взрывая дома в России. Сейчас это их почва. Они пытаются удержаться у власти. Поражение в Херсоне вызовет громадный политический кризис в России, и он станет окончательным триггером, открывающим глаза российскому населению о проигрыше в войне. Они это поражение заменят другой картиной - "чудовищным преступлением украинской власти, которая залила Херсонскую область и уничтожила город Херсон". Вот такая примерно программа", - считает эксперт.

По его мнению, в Кремле уверены, что это "чудовищное преступление украинской власти" будет оправдывать уничтожение украинской инфраструктуры, которое сейчас проводят россияне.

"Это будет оправданием для народа и для западных стран. Это такой план спасения, который поможет удержать Путина у власти", - сказал Пионтковский.

Также он прокомментировал тот факт, что подрыв Каховской ГЭС лишит воды оккупированный Крым.

"Этот аргумент часто повторяется. На него есть очень простой ответ: поражение под Херсоном и вход украинских войск на Каховскую ГЭС тоже лишит Крым воды. Конечно, она будет немедленно выключена, и россияне уже с этим смирились. Смирились с тем, что Херсон не удержать и воду в Крым не сохранить. Им же лучше этим воспользоваться и обвинить во всем украинскую власть. В конце концов, Путину наплевать на воду в Крыму, как и на все остальное, кроме власти. Кроме этого, залитые водой четыре района Херсонской области и уничтоженный Херсон лишат украинскую армию возможности использовать правый берег Днепра как плацдарм для дальнейшего наступления. Так что достигается целый ряд целей", - заявил эксперт.

Минирование и угроза подрыва оккупантами Каховской ГЭС: что известно

Российская Федерация, терпя провалы на фронте, угрожает взорвать Каховское водохранилище и планирует обвинить в теракте Киев.

По словам президента Украины, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если Россия взорвет Каховскую дамбу, то сможет отсрочить контрнаступление ВСУ на несколько недель, а также без воды останутся Крым и Запорожская АЭС.