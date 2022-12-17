Россия осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области.
Их перемещают в район населенного пункта Нижние Серогозы. Об этом говорится в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года. Как отмечается, в связи с этим лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.
Также указывается, что в Луганской области оккупанты продолжают осуществлять давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.
"Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника", - проинформировали в Генштабе.
Ситуация в Херсонской области
По данным Генштаба, 1 декабря российские оккупанты вывели отдельные подразделения из Алешек, а 3 декабря оттуда вывезли всех коллаборантов с семьями.
Позже стало известно, что интервенты усилили фильтрационные меры. Они проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.