По словам нардепа, Кадыров уже сейчас понимает, что российская империя в том виде, который есть сейчас, обречена.

Курская операция ВСУ в очередной раз показала немощность главаря Чечни Рамзана Кадырова и его приспешников - он не заинтересован в военном содействии правителю РФ Владимиру Путину, ведь армию бережет для других целей. Об этом в интервью 24 Каналу сказал народный депутат Украины Олег Дунда.

По его словам, Кадыров уже сейчас понимает, что российская империя в виде, каком есть сейчас, обречена. А поскольку у него немало врагов, то после ухода от власти Путина ему придется бороться не только за власть, а за собственную жизнь.

"Многие его враги хотят выставить счет за то, что он делал в течение 20 лет. Сделать с ним то, что сделал ливийский народ с Муаммаром Каддафи", - считает депутат. Видео дня

Он подчеркнул, что Кадыров совсем не заинтересован участвовать в военных действиях и терять свою армию, ведь она ему понадобится во время развала России.

"С первого дня назначения Кадыров готов предать Путина, готовится к этому постоянно. Он чувствует, что конец Путина скоро наступит", - подчеркнул Дунда.

Последние заявления Рамзана Кадырова

В начале августа лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия "победит" уже в этом году. По его словам, он несколько раз получает отчеты о ситуации на поле боя, и сейчас российские силы "заходят на стратегически важные объекты" в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что Кадыров тайно женил сына на 14-летней родственнице. Женой 17-летнего Эли стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова. При этом, по данным ряда СМИ, Делимханов является двоюродным братом Кадырова.

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