За время полномасштабной войны российские захватнические войска изменили свою тактику. Действия оккупантов стали более системными, а плотность и точность огневого поражения возросла.

Об этом в интервью Новинарні рассказал главный сержант взвода FPV-дронов в одном из подразделений Сил беспилотных систем Александр Солонько. По его словам, все это требовало изменения подхода и уменьшения количества всех перемещений.

Говоря об украинском контрнаступлении 2023 года, военный отметил, что тогда они столкнулись с сомнениями иностранных СМИ относительно возможностей украинской армии. Им приходилось напоминать, что Россия имеет полное преимущество в воздухе и сбрасывает по несколько десятков бомб в день:

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"После того, как соседи из 47-й ОМБр сбили Ка-52 возле Новопрокоповки, по нашему сектору прилетели четыре бомбы. Две попали в соседнюю посадку, как раз заполненную пилотами. Одна упала перед нашей [посадкой]. Немного не долетела".

Солонько напомнил, что все вокруг было усеяно противопехотными и противотанковыми минами - были случаи, когда смежники сходили на обочину и подрывались. Кроме того, круглосуточно работали российские разведывательные дроны и применялись "Ланцеты".

"Иногда было неприятно слышать звуки стрелкового боя у себя за спиной, за своими позициями. Потом уже осознавалось, что это какой-то "Ланцет" летит за нашей броней. Было много случаев, когда люди продвигались на броне по заминированным дорогам, попадали под обстрел, и сразу за ними ехала следующая броня - эвакуация. И вот в такой ситуации мы пробовали продвигаться. Было много дискуссий, как это надо делать, надо ли делать вообще... Я не знаю, потому что не обладаю такой квалификацией", - добавил он.

Боец отмечает, что россияне усовершенствовали свои средства радиоэлектронной борьбы, однако и украинские силы не стояли на месте. "Во время контрнаступления мы действовали в более промышленных масштабах. Партизанские перебежки со всем оборудованием сменились системной работой 24/7 с круглосуточной картинкой. Хотя концепция была та же. Разведка переднего края, корректировка артиллерии. Просто уже в рамках более четкой системы", - добавил он.

После завершения контрнаступления его подразделение около полугода вело позиционную войну в Запорожской области. Часть экипажей работали со сбросами, а группа Солонько училась применять FPV-дроны. С весны прошлого года они работают на Покровском направлении.

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