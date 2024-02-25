Глава государства подчеркнул: "чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа".

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о каких-либо будущих военных планах Украины, поскольку в прошлом году Кремль заранее получил план украинского контрнаступления. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции во время Форума "Украина. Год 2024".

В частности, у президента спросили, что должно произойти, чтобы можно было говорить об украинской победе, если сейчас ситуация крайне сложная.

"Не все идет по плану, не все зависит от нас. Некоторые вещи зависят от нас, некоторые вещи зависят от партнеров. Поэтому, есть затягивание тех или иных процессов. Главное - иметь план. И этот план есть", - подчеркнул Зеленский.

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При этом, глава государства заявил, что не может сообщить детали этого плана.

"Я объясню вам. Если честно, между нами говоря, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа, и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно: наши контрнаступательные действия весной прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия", - подчеркнул Зеленский.

Будущие планы ВСУ

Как сообщал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский заявил в интервью FoxNews, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению. При этом никаких подробностей он не привел.

Зеленский также прокомментировал летнюю кампанию 2023 года. Он отметил, что быстрое движение может привести к потере солдат, и необходимо думать о жизни защитников. По его словам, подобное недопустимо для Украины, поскольку можно потерять все. В то же время украинский лидер анонсировал новые сюрпризы для захватчиков в Черном море.

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