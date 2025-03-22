У Украины в 2023-м "не было предпосылок для успеха", считает чешский лидер.

Украинское контрнаступление в 2023 году потерпело поражение из-за того, что не было необходимого для успеха ВСУ соотношения сил. Об этом президент Чехии и генерал в отставке Петр Павел рассказал в интервью Европейской правде.

По его словам, когда два года назад Украина планировала контрнаступление с целью освобождения всех оккупированных территорий, "уже не было предпосылок для успеха".

"Для успешного контрнаступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил не менее 3:1, а лучше 5:1. А вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России", - пояснил Павел.

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По его мнению, вполне очевидно, что при таком соотношении "контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории".

Что ранее говорил Петр Павел об украинском контрнаступлении

Как сообщал ранее УНИАН, весной 2023 года президент Чехии предостерегал Украину от спешки с контрнаступлением, которое будет иметь ужасные последствия. Он тогда прогнозировал, что Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от мощности своих сил, и говорил, что она не может позволить себе, чтобы наступление провалилось. "Это будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", - отмечал чешский лидер.

В июле 2023-го Павел подчеркивал, что Украина должна постараться освободить как можно больше своей территории в течение ближайших шести месяцев. Он тогда подчеркивал, что окно возможностей для наступательной операции Украины может закрыться до конца года. "Не только из-за зимних условий, но и из-за предстоящих выборов в Украине, России, США", - говорил президент Чехии.

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