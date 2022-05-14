Из Попасной оккупанты массово вывозят гражданских на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Из Попасной массово вывозят наших людей на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизировать и заставить воевать против Украины. Есть информация, что оккупанты начинают мобилизировать без медкомиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин", - сообщил он.
Гайдай напомнил, что Луганщина пока не имеет никаких коммуникаций.
"Луганщина не живет, а выживает. Коммуникаций нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать живы ли люди - родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и Вера в ВСУ", - подчеркнул он.
Напомним, Луганщина осталась без света и воды, оккупанты воруют газ из местного газопровода. Уцелевших объектов жизнеобеспечения в области почти не осталось, подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.