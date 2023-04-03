Среди освобожденных - 10 военных и 2 гражданских.

Домой из российского плена вернулись еще 12 украинцев, среди них 5 тяжелораненых.

Об этом в Telegram сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). Среди освобожденных 10 военных и 2 гражданских.

Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытного и Орехово-Васильевки Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки Луганской области. Также возвращены двое гражданских, которых агрессор удерживал как заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

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Освобожденные военные относятся к Вооруженным Силам Украины, в частности, 518-му отдельному батальону специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, 57-му отдельному стрелковому батальону.

"24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это соответствует требованиям международного гуманитарного права. Зато государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции. Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость в отношении тяжелораненых и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников", - отмечают в КШППВ.

По данным штаба, с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину из российского плена были освобождены уже 2 тыс. 005 украинцев. Работа над возвращением пленных продолжается.

Обмен пленными - что известно

В марте президент Владимир Зеленский отметил необходимость освобождения всех захваченных оккупантами украинцев.

Как ранее сообщал УНИАН, руководство РФ запретило своим военным на некоторых направлениях брать в плен защитников, даже когда те сдаются без оружия.

Недавно в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными призвали украинцев не пользоваться российскими чат-ботами для поиска пленных родственников. Представители страны-оккупанта могут использовать переписку с семьями для психологического давления на пленных украинцев.

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