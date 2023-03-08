Зеленский обсудил с Гутерришем ситуацию на украинских атомных объектах и соответствующие угрозы, созданные Россией.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость освобождения всех захваченных оккупантами украинцев.

Глава государства сказал в вечернем видеообращении, что сегодня в Киеве провел важные переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

"Ключевой - это вопрос защиты. Защиты Украины, всего международного порядка. Вопрос мира - для нас и для мира. Осуждение для агрессора. Мы обсудили с господином Гутерришем ситуацию с нашими людьми, содержащимися в российской неволе. Это пленные украинцы, а также депортированные взрослые и дети. Должны вернуть всех", - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, также он обсудил с Гутерришем ситуацию на украинских атомных объектах и соответствующие угрозы, созданные Россией.

"Обсудили продовольственную безопасность и глобальную роль Украины как гаранта продовольственной стабильности. Это в интересах нашего государства и всех добросовестных государств мира, чтобы продовольственный экспорт из Украины сохранялся", - отметил президент.

Кроме того, как добавил Зеленский, он представил свое видение тех возможностей институтов ООН, Устава ООН, которые могут способствовать реализации украинской Формулы мира.

Обмены пленными и ООН

8 марта на совместной с Зеленским пресс-конференции Гутерриш заявил, что ООН готова быть посредником между Украиной и Россией для полной демилитаризации Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами.

7 марта состоялся очередной обмен пленными. Украине удалось вернуть домой 130 защитников и защитниц.