Оккупанты могут вводить в заблуждение украинцев и осуществлять психологическое давление.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными призвали украинцев не пользоваться российскими чат-ботами для поиска пленных родственников.

Как объяснили в ведомстве, представители страны-оккупанта могут использовать переписку с семьями для психологического давления на пленных украинцев.

"Не забывайте, что вы будете общаться с людьми, которые обязательно попытаются использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщение пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", - отметили в штабе.

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Кроме того, оккупанты могут вводить в заблуждение украинцев перед обменом - в частности, во время переклички называть фамилии людей, которых нет в месте содержания.

"Координационный штаб не всегда может сообщить родным места содержания пленных, даже если владеет определенной информацией. Она нуждается в тщательной проверке. Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички умышленно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", - говорится в сообщении.

Возвращение пленных украинцев

По данным Минреинтеграции, в течение 2022 года из российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тыс. человек.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Украина неоднократно предлагала агрессору обмен по принципу "всех на всех", однако там отказываются

По последним данным, в плену у России остаются 800 раненых и тяжелораненых защитников Украины, которых должны были вернуть без каких-либо условий.

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