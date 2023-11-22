Многие беженцы из Украины оказались заложниками обстоятельств в Израиле.

Некоторые украинцы, скрываясь от ужасов полномасштабного вторжения Российской Федерации, уехали за границу. Часть граждан Украины нашли убежище в Израиле, где война их все же настигла

Жительница Мариуполя Татьяна Прима рассказала изданию Politico, что думала, что оставила бомбы позади, когда бежала из Украины более полутора лет назад, после того как Россия разрушила ее город Мариуполь. Вместе с раненым мужем и маленькой дочерью 38-летней женщине удалось спастись на юге Израиля.

Спокойствие, которое она постепенно восстанавливала, вновь нарушилось 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись в страну.

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"Все эти звуки войны, которые мы слышим сейчас, иногда срабатывают как спусковой крючок, вызывая воспоминания о том, что мы пережили в Мариуполе", - сказала она. "Тяжело понимать, что именно ты отвечаешь за своего ребенка, хочешь для него лучшего, и в какой-то мере ощущать, что ты его подвел".

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, по данным Центрального статистического бюро и гуманитарных организаций, более 45 тысяч украинцев нашли убежище в Израиле. Большинство из них, как и Прима, потихоньку собирали осколки своей жизни и искали способы справиться с трудностями, когда в Израиле началась война. Теперь они заново переживают свою травму.

Некоторые уехали из Израиля, но многие остались, не желая снова бежать от войны. Большинство украинцев лишились систем личной поддержки из-за ограничений на собрания. Другие потеряли надежду на воссоединение с близкими, которых они оставили.

7 октября, когда боевики ХАМАС совершили нападение, убив около 1200 человек и захватив около 240 заложников, Прима проснулась от звуков тревоги. Она живет в прибрежном городе Ашкелон, расположенном в нескольких километрах от сектора Газа. Здесь постоянно слышны звуки авиаударов и обстрелов, поскольку Израиль продолжает наступление. Она описывает это как "дежавю", напоминающее ей утро в Мариуполе, которое навсегда изменило ее жизнь.

Мариуполь - один из самых пострадавших городов Украины, его осаждали и обстреливали в течение нескольких недель, когда люди искали еду, воду и тепло и были отрезаны от мира, не имея телекоммуникаций. По ее словам, в первые недели войны готовили еду на костре, использовали снег, чтобы добыть питьевую воду и укрывались у родственников на окраине города.

Но обстрелы усилились, и ракеты стали падать все ближе. После того как ее мужу оторвало руку, когда он ходил за водой, она решила уехать.

Семья присоединилась к колонне машин, бегущих из города, проезжая мимо трупов, на которые падал черный пепел от авиаударов. Они прошли через бесчисленные российские блокпосты и к апрелю 2022 года прибыли в Израиль, где в Ашкелоне жили родственники ее мужа. На юге страны живет много украинцев. Там большая русскоязычная община, а арендная плата зачастую ниже, чем в других больших городах.

Жители Ашкелона привыкли к периодическим ракетным обстрелам из Газы, но в ходе войны число обстрелов возросло. Сирены воздушной тревоги звучат постоянно. Хотя большинство ракет перехватывается, за время войны около 80 упали на населенные пункты или поля, что составляет почти треть всех ракетных обстрелов Израиля со стороны ХАМАС.

Звуки обстрелов напоминают Приме пережитое в Украине, однако, говоря о войне в Израиле, она сохраняет спокойствие и уверенность в том, что армия и система "Железный купол" защитят ее семью.

Но война усилила чувство изоляции, говорит она. Ее группы поддержки переместились в Интернет - личные встречи из-за угрозы нападений ограничиваются зданиями с бомбоубежищами.

"Эти люди сталкиваются с огромной безнадежностью", - говорит Коен Севенантс, специалист по психическому здоровью, имеющий опыт работы в зонах конфликтов.

Севенантс и другие эксперты предупреждают, что когда люди, не до конца оправившиеся от травмирующего инцидента, подвергаются повторной виктимизации, это событие часто может оказаться еще более тяжелым, с риском развития депрессии и тревоги.

Организации, занимающиеся проблемами беженцев, адаптировали некоторые из своих программ, оказывая финансовую помощь и принося продукты людям, которые не чувствуют себя в безопасности, покидая свои дома. Но они не могут сделать все это, говорит Оля Вайнштейн из организации "Проект Кешер", которая помогает примерно 6 тысячам человек, бежавших от войны в Украине, и привозит семьям продукты или выдает продовольственные талоны.

"Под ракетами очень трудно быть доступным для всех", - говорит Вайнштейн. "Они спрашивают, что будет дальше... что будет с Израилем, останемся ли мы здесь навсегда, останемся ли мы живы, что будет с нашими детьми?"

С начала войны некоторые украинцы были вынуждены переехать на территорию Израиля. Около 100 детей, укрывавшихся в еврейском доме в Ашкелоне, бежали вскоре после нападения ХАМАС в центр страны, говорит Яэль Экштейн, представитель Международного братства христиан и евреев, филантропической организации, оказывающей поддержку детям.

Это был второй случай, когда они были вынуждены покинуть свой дом менее чем за два года - в первые недели той войны они бежали из города, расположенного недалеко от столицы Украины, и эвакуировались в Израиль. По словам Экштейн, они с трудом справляются со всем происходящим и спрашивают: "Раз они теперь живет в зоне боевых действий, почему они не возвращаются в Украину?".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Газе застряли и другие украинцы, из которых на данный момент эвакуировано 160 человек. Неясно, сколько их осталось в Газе, управляемой ХАМАСом, где с начала войны погибло более 12 700 палестинцев, в основном женщины и несовершеннолетние.

В Израиле Вероника Чотари думала, что увидит свою 18-летнюю дочь Терезу на каникулах. В прошлом году ее дочь осталась на Украине, когда Чотари переехала в тихий центральный город Петах-Тиква для лечения младшего ребенка от рака.

По ее словам, до октября она никогда не слышала там сирен. Теперь вместо того, чтобы планировать встречи, они часами переписываются из бомбоубежища.

Эвакуация украинцев из Газы - последние новости

Украинские дипломаты сообщили, что об эвакуации из сектора Газа попросили 367 украинцев. Ситуация в анклаве остается крайне тяжелой, а также сообщалось, что ХАМАС не заинтересован в эвакуации.

Все же первая группа украинцев эвакуирваться 7 ноября. Они пересекли единственный доступный пункт пропуска с Египтом "Рафах".

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