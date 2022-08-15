Ночью российские оккупанты наносили интенсивные ракетные удары по Харькову и области. В частности, около 3 часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет с российского Белгорода.
Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он отмечает, что в Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. По его словам, обошлось без пострадавших.
"Предварительно: несколько ракет попали в Мерефе. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще одной ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали еще выясняют правоохранители", - написал он.
При этом добавил, что остальные российские ракеты до целей не долетели.
Кроме того, по данным Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали троих гражданских. В Богодуховском - женщину 83 лет, в Изюмском – 29-летнего мужчину. Женщина 48 лет ранена в Чугуевском районе.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.
"На линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия, враг использует реактивную и ствольную артиллерию, танки, авиацию. Враг пытался наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступил под огнем наших защитников с потерями",- сообщил Синегубов.
Как сообщал УНИАН, 14 августа оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. Вследствие ракетных ударов ночью пострадали три человека.