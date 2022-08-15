"Прилеты" зафиксированы в Харькове, Мерефе и Чугуеве.

Ночью российские оккупанты наносили интенсивные ракетные удары по Харькову и области. В частности, около 3 часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет с российского Белгорода.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отмечает, что в Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. По его словам, обошлось без пострадавших.

"Предварительно: несколько ракет попали в Мерефе. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще одной ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали еще выясняют правоохранители", - написал он.

При этом добавил, что остальные российские ракеты до целей не долетели.

Кроме того, по данным Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали троих гражданских. В Богодуховском - женщину 83 лет, в Изюмском – 29-летнего мужчину. Женщина 48 лет ранена в Чугуевском районе.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.

"На линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия, враг использует реактивную и ствольную артиллерию, танки, авиацию. Враг пытался наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступил под огнем наших защитников с потерями",- сообщил Синегубов.

Как сообщал УНИАН, 14 августа оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. Вследствие ракетных ударов ночью пострадали три человека.

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