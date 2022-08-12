Российские военные сегодня в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в результате чего один мирный житель погиб, трое, среди которых ребенок, получили ранения.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Отмечается, что начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
По данным следователей, 12 августа около 07:30 военнослужащие РФ обстреляли с. Барановка Богодуховского района. В результате обстрела погибла женщина, мужчина получил ранения.
Около 12:30 российская армия продолжила обстреливать из артиллерии Богодуховский район. Под огнем оккупантов оказалось пгт Золочев. В результате обстрела получили ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Повреждены два жилых дома.
По предварительной информации, обстрел осуществлялся из РСЗО "Ураган" с оккупированной территории.
Ситуация на Харьковщине:
По состоянию на 10 августа на Харьковском направлении продолжались бои на направлении Байрак - Гусаровка.
На Харьковском направлении были зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементьевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шевелевка. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия на направлении Байрак – Гусаровка.
10 августа оккупанты снова ударили по Харьковщине.
11 августа 2022 года в Харьковской области ВСУ сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные со стороны Черного моря
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