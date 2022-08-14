Повреждены дома и машины, одна из ракет попала на территорию объекта критической инфраструктуры.

Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В результате ракетных ударов ночью пострадали три человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По области ночью Штаб обороны зафиксировал пуски ракет с территории РФ. Около 01:00 россияне нанесли удары по Змиевской общине. Пострадали 3 жителей: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет. Состояние - легкое. Повреждены окружающие дома, авто. Одна из ракет попала на территорию объекта критической инфраструктуры", - сообщил он.

Синегубов также добавил, что ночью ударов по Харькову не было.

"Вчера, после 18:00, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру зажигательными боеприпасами в Киевском районе. Горели крыши хозяйственных сооружений. Пострадавших нет", - добавил он.

Синегубов также сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районах. Русские войска многократно обстреливали Циркуны - горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Фейгин озвучил два вероятных плана Кремля для Украины.

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