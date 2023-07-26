Российские оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения украинских войск.

В Николаеве задержали предателя, который готовил воздушные удары по железнодорожным мостам города.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, местный житель сотрудничал с врагом, в частности был наводчиком по объектам критической инфраструктуры региона.

"Фигурант занимался подготовкой серии воздушных ударов РФ по стратегически важным транспортным артериям. Тем самым российские оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения украинских войск, привлеченных к контрнаступательным операциям", - рассказали в спецслужбе.

В частности, злоумышленник пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, которые задействованы для перемещения подразделений Сил обороны на Южный фронт. Чтобы получить разведданные, он выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с техникой ВСУ.

Собранные сведения предатель мессенджером переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности. Также мужчина указывал ориентировочное количество единиц вооружений, которые транспортировались в определенных направлениях.

Кроме того, фигурант отслеживал и передавал агрессору информацию о последствиях ракетных ударов российских военных по гражданской инфраструктуре региона.

В СБУ утверждают, что своевременно разоблачили вражеского информатора, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали по месту жительства в Николаеве.

По данным следствия, сторонник рашизма был активным пользователем прокремлевских Telegram-каналов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии. Из-за этой деструктивной активности в Интернете он и попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, и боевых припасов в Украину и т.д.); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас мужчина под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным пресс-службы Николаевской областной прокуратуры, фигурант-46-летний житель города. Установлено, что в июле 2023 года он в одном из районов Николаева делал видеосъемку перемещения и движения подразделений и техники ВСУ.

В тот же день отснятый видеоматериал он выложил в Telegram антиукраинской направленности, таким образом распространив неограниченному кругу лиц информацию о перемещениях украинских военных и техники.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне задержали резидента Российской спецслужбы, который держал "на связи" до десяти информаторов в регионе. Все подконтрольные этому резиденту информаторы-местные жители, которые поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Задача агентурной сети состояла в передаче врагу актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонщины. В частности, предатели пытались выявить боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777.