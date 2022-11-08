У Украины очень мало средств для борьбы с баллистическими ракетами, отметил эксперт.

На данный момент нет информации, что иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar поступили на боевое дежурство в РФ.

Как рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, сейчас у Украины очень мало средств для борьбы с баллистическими ракетами.

"Ракеты очень опасные с точки зрения своей траектории, – заявил он. – Перехватывать баллистические ракеты может небольшое количество зенитных ракетных комплексов, типа Patriot. У нас таких комплексов нет… Есть хорошая тенденция поставок ЗРК Hawk. Вот их нужно несколько десятков, до сотни комплексов, для того чтобы хотя бы на глубину в полтысячи километров прикрыть наше небо".

По словам эксперта, в мире угрозу от баллистических ракет исключают другими способами:

"Уничтожают заводы по производству этих ракет, точки складирования и точки пуска. Для этого нам нужно паритетное оружие – ракеты уровня Tomahawk".

Как отметил Свитан, есть положительная динамика движения процесса по поставкам паритетного оружия Украине.

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: что известно

Fateh-110 и Zolfaghar – это оперативно тактические баллистические ракеты малой дальности. Они похожи на "Искандеры", добавил Свитан.

"Россияне практически вышли на так называемый неприкосновенный запас, начали выбирать ракеты уже из стратегических запасов, которые ни одна страна не трогает. Потому россияне и заказали такого рода ракеты", – отметил эксперт.

Fateh-110: максимальная дальность: 300 км, забрасываемый вес: 650 кг, точность (КВО) 3 м.

Zolfaghar: максимальная дальность: 750 км, забрасываемый вес: 579 кг, точность (КВО) 10 м.