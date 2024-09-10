В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Ирана - ему сделали жесткое предупреждение о поставках ракет России. Безусловно, по состоянию на сейчас Иран не выполнил весь запрос РФ. И сейчас вопрос о том, сможет ли выполнить - открытый. Ведь Россия просит у Ирана не только ракеты малого радиуса действия (а фактически сейчас Россия получает ракеты от 30 до 120 км дальности). Россия просит у Ирана в частности ракеты Fateh и Zolfaghar, дальностью от 300 до 700 километров. Пока решение не принято окончательно, но исключать такую возможность я бы не стал - риски такого сотрудничества будут только расти.

Что касается ракет на 120 км модификации Fateh, которые Иран передает, эти ракеты способны улучшить для России ситуацию на тактическом уровне на определенных участках фронта: для нанесения ударов по прифронтовым, приграничным территориям, а также вдоль линии боевого соприкосновения.

Поскольку до конца неизвестно о точности иранских ракет (она достаточно условна), важно также акцентировать, что, во-первых, это оружие фактически является террористическим. К тому же, целями могут быть как военные объекты, так и, к сожалению, гражданские.

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Во-вторых, скорее всего, из-за этого Россия может пытаться использовать эти ракеты для ударов по большим широким участкам, по так называемым квадратам. Когда же речь идет о таких участках, это касается как раз населенных пунктов, украинских городов. Ведь именно такие обстрелы вызывают большие разрушения гражданских объектов. И здесь Россия ставит своей целью именно террор.

В общем, выглядит так, что таким образом РФ пытается найти свой HIMARS.

То есть россияне воспринимают поставки иранских ракет как поставки Украине HIMARS от ее партнеров. Хотя первые по своим параметрам значительно хуже.

И еще один момент, о котором надо сказать - передача России этих иранских ракет связана с исчерпанием непосредственно российских ресурсов. Эти ракеты нужны россиянам, среди прочего, как средство ПВО. Ведь сейчас география и количество атак украинскими дронами на территории РФ значительно расширилась и увеличилась. И может так сложиться, что они будут использовать иранские ракеты для защиты, а уже на нанесение ударов по Украине их останется меньше.

Теперь что касается реакции на такие события, в частности реакции Запада. Не думаю, что действующая администрация президента США будет принимать какие-то активные антивоенные меры в конце своей каденции. Фактически им осталось управлять Соединенными Штатами до инаугурации новоизбранного президента, то есть до января. И вряд ли можно ждать жестких решений.

А вот прибегнуть к дипломатическим мерам, направленным на новоизбранного президента Ирана Пезешкияна, которого декларировали как политика, склонного к сотрудничеству с Западом, США вполне могут. Нельзя исключать, что США попытаются дипломатически разбить союз между Ираном и Россией. Как инструмент - могут предложить больше выгод от сотрудничества с Западом. Но на этом все.

В то же время, лучшим ответом на такую передачу иранских ракет России стала бы поставка большего количества ракет ATACMS, хотя бы дальностью на 165 км с кассетной боевой частью, которыми Украина смогла бы нарастить удары по России и по объектам на оккупированной территории. В частности, эти ракеты могут дать возможность уничтожать иранские ракеты на складах, а также пусковые установки. Соответствующий опыт у нас есть со складом корейских ракет KN-23, который был уничтожен в районе Солдатского Воронежской области. И, конечно же, еще одной реакцию может стать усиление системы ПВО Украины - это то, что очень необходимо.

К сожалению, эта ситуация вряд ли станет катализатором для разрешений на удары по территории РФ, которых мы ждем уже давно. Однако, если Россия получит от Ирана ракеты дальностью 300-700 километров, все может измениться.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований