Сейчас работает отдельная система против "Шахидов" и отдельная против ракет.

В Одесской области специалисты противовоздушной обороны разработали особую систему борьбы против иранских дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил основатель сообщества "Воздушная Тревога", подполковник Национальной гвардии Сергей Судец. По его словам, когда Россия начала использовать против Украины иранские дроны-камикадзе, это стало большим испытанием для военных.

Судец пояснил, что движение боевого дрона осуществляется по запланированной траектории, изменить которую невозможно.

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"Мы можем только наблюдать и оповещать. В первые дни (использования РФ дронов - УНИАН) было очень тяжело, были прилеты... но наши специалисты разработали целую систему, чтобы противостоять этому новому для нас типу оружия. Сейчас работает отдельная система против "Шахидов" и отдельная против ракет", - рассказал специалист.

Судец считает, что в Одесской области – лучшие в Украине специалисты ПВО, которым удалось справиться на данном этапе с такими вызовами как дроны-камикадзе. В частности, максимальный заход в Одесскую область таких дронов составлял 30 единиц за 2 часа, из них одесские зенитчики сбили 29.

Он также рассказал, что оповещение "Воздушная тревога" работает в Telegram, его аудитория сейчас составляет 105 тыс. человек. Когда появляется оповещение о воздушной опасности, у людей есть определенное время, чтобы пройти к убежищу.

"Сколько времени - зависит от типа оружия. Если это район Каспия, то есть где-то до 40 минут... Если Черноморский регион – Крым, самолеты из Крыма, или вражеский флот – это ракеты "Калибр" – у людей есть до 10 минут. Ракеты типа "Х" летят дольше, но они не высокоточные. Случаются запуски "Искандеров" с Херсонского направления. Там совсем мало времени. Для военных – мало, а для гражданского населения – еще меньше", - отметил Судец.

Россия использует иранские дроны

Как сообщал УНИАН, Россия уже выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было сбито.

О продаже БПЛА России стало известно еще в августе. Иранские власти отвергли обвинения, даже после того, как российская армия начала атаковать украинские города этими дронами.

В октябре появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тысяч дронов-камикадзе.

В начале ноября в министерстве иностранных дел Ирана сказали, что таки поставили дроны-камикадзе в Россию, но якобы еще до 24 февраля.

Как сообщал Reuters, Иран согласился передать России ракеты "земля-земля" и беспилотники.

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