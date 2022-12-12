Евросоюз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок вооружения в РФ.

Европейский Союз предостерегает Иран не поставлять в Россию баллистические ракеты малого радиуса действия, которые в итоге будут использоваться в агрессивной войне против Украины.

Евросоюз "решительно осуждает и считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном - в том числе благодаря поставкам беспилотных летательных аппаратов - незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН", об этом идет речь в выводах Совета ЕС, принятых сегодня на встрече глав МИД стран-членов Евросоюза.

В частности, сказано, что вооружение, поставляемое Ираном, неизбирательно применяется Россией против гражданского населения Украины и инфраструктуры, что приводит к ужасным разрушениям и человеческим страданиям.

Видео дня

В этом контексте, в Евросоюзе напоминают, что любая передача боевых беспилотников и ракет в Иран или от него без предварительного согласия Совета безопасности ООН является нарушением резолюции СБ ООН 2231, которой в 2015 году была одобрена иранская ядерная сделка.

В то же время, ЕС продолжает поддерживать текущую работу команды Секретариата ООН, которая ответственна за мониторинг воплощения указанной резолюции.

"Европейский Союз с большой озабоченностью отмечает сообщения, что иранское вооружение, включая дроны, изготавливается с использованием компонентов иностранного происхождения, в том числе из Европы, и рассматривает принятие надлежащих мер", - сказано в выводах.

"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от каких-либо новых поставок вооружения в Россию, особенно от каких-либо шагов относительно возможности передачи баллистических ракет малого радиуса действия в Россию, что составляло бы серьезное обострение", - отмечается в выводах.

В этой связи сказано, что ЕС продолжит реагировать на все действия, направленные на поддержку российской агрессии против Украины и привлекать Иран к ответственности, в том числе с помощью дополнительных ограничительных мер.

Военная помощь России от Ирана - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило в Twitter, что Российская Федерация в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет. В частности, было сказано, что Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину. Также в британской разведке предположили, что в случае, если Россия получит большое количество иранских баллистических ракет, то усилит атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия стремится получить баллистические ракеты от Ирана любым способом для восполнения использованных запасов.

Справка УНИАН. В августе стало известно, что Иран продал России партию своих дронов-камикадзе.

Применение их Россией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, и в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала в Иране еще более 2 тыс. таких дронов.

Также СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

Вас также могут заинтересовать новости: