Представитель командования Воздушных сил отметил, что у РФ осталось мало ракет к "Искандерам".

Россия стремится получить баллистические ракеты от Ирана любым способом, чтобы пополнить те запасы, которые они уже использовали.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. У него спросили, есть ли сейчас информация о том, что баллистические ракеты от Ирана уже поступили в Россию или наоборот.

"Есть информация в СМИ, что Россия стремится их получить любым способом. Им они (ракеты от Ирана - УНИАН) нужны. "Искандеров" осталось мало. Возможно, подчеркиваю, есть проблемы с производством, а, возможно, не могут доделывать в необходимом количестве так, чтобы завезти, пополнить те запасы, которые они уже использовали. Почти все они и использованы. Они уже за "НЗ" залезли",- акцентировал Игнат.

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Он добавил, что иранские баллистические ракеты Zolfaghar и Fateh могут заместить в некоторой степени, дополнить те запасы баллистических ракет, которые Россия хочет иметь.

"Относительно того, как противостоять им. Еще раз хочется напомнить, что ни "Искандеры", ни ракеты "С-300", которые пускают по баллистической траектории, ни те же иранские ракеты, баллистика на сегодняшний день не могут быть сбиры средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет, это все же на старте, там где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты", - сказал Игнат.

Попытки РФ купить ракеты у Ирана

Как сообщал УНИАН 10 декабря, Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило в Twitter, что Российская Федерация в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет. В частности, было сказано, что Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину. Также в британской разведке предположили, что в случае, если Россия получит большое количество иранских баллистических ракет, то усилит атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

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