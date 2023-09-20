Захватчики пытаются обходить систему противовоздушной обороны.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что фиксируется увеличение интенсивности применение российскими оккупантами ударных беспилотников, а именно "Шахедов". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно ночной атаки российских оккупантов по территории Украины и того, что ВС ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Украины этой ночью.

"Фиксировали то, что ... обсуждаем крайние несколько месяцев, - это увеличение интенсивности применения врагом ударных БпЛА, а именно "Шахедов". Потому что будут больше все же они применять именно это вооружение, поскольку имеют возможность его получать и имеют возможность его, к сожалению, и изготавливать или складывать на своих предприятиях на территории России", - отметил Игнат.

Он добавил, что захватчики фактически каждую ночь атакуют "Шахедами". "Сейчас было применено и южное, юго-восточное и северное направления. Это Курская область, в частности. Атакованы объекты критической инфраструктуры", - сказал спикер.

По словам Игната, хоть сбито было лишь 17 из 24 "Шахедов", но из общего количества - это тоже высокий показатель.

Кроме того, отвечая на вопрос относительно маршрутов "Шахедов" и изменения их россиянами, он отметил, что маршруты дронов практически не изменились. В то же время оккупанты делают все для того, чтобы обойти систему украинской противовоздушной обороны.

"Они имеют примерно данные разведки и так планируют маршруты... не то что планируют: они их выпускают группой и группа потом расходится, фактически по одному "Шахеду" летит. И потенциально, где их могут сбить, - они примерно себе делают там соответствующие выводы и обходят потенциальные места, зоны поражения "Шахедов", - рассказал Игнат.

Так, добавил представитель, отслеживать эти дроны трудно и силы нужно распределять по территории так, чтобы было перекрыто максимальное количество зон.

Атака дронами по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 20 сентября, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ночью российские оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины.

В частности начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину. Произошло попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в результате чего возник пожар.

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