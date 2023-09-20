Ночью российские оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, в результате чего на заводе возник пожар.
Как сообщил в своем Telegram-канале начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину.
"Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БПЛА. К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы", - написал глава ОВА.
Лунин заметил, что работа завода временно приостановлена. Сейчас известно, что пострадавших нет.
Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что под ударом оказался и Никопольский район.
"Агрессор обстреливал районный центр, Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую громады", - сообщил он.
В результате атаки повреждены были пять частных домов, два авто и линии электропередач. Последствия уточняются. Люди, предварительно, не пострадали.
"Хорошо сработали защитники неба из воздушного командования "Восток". Сбили над областью два БПЛА врага, превратив их в металлолом", - сообщил Лысак.
Атаки РФ по Украине
Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 20 сентября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ночью российские оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136. РФ в своих атаках преследует две цели: пытается поразить важные объекты и осуществлять психологическое давление на население.