От преступных действий россиян ночью пострадала не только эта область.

Ночью российские оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, в результате чего на заводе возник пожар.

Как сообщил в своем Telegram-канале начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину.

"Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БПЛА. К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы", - написал глава ОВА.

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Лунин заметил, что работа завода временно приостановлена. Сейчас известно, что пострадавших нет.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что под ударом оказался и Никопольский район.

"Агрессор обстреливал районный центр, Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую громады", - сообщил он.

В результате атаки повреждены были пять частных домов, два авто и линии электропередач. Последствия уточняются. Люди, предварительно, не пострадали.

"Хорошо сработали защитники неба из воздушного командования "Восток". Сбили над областью два БПЛА врага, превратив их в металлолом", - сообщил Лысак.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 20 сентября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ночью российские оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136. РФ в своих атаках преследует две цели: пытается поразить важные объекты и осуществлять психологическое давление на население.

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