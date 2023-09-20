Этой ночью российские захватнические войска снова запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщается, что две группы российских дронов типа "Shahed" уже находятся в воздушном пространстве страны. "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, направляйтесь в укрытие", - призвали военные.
Первая группа находится на севере Полтавской области, она движется в юго-западном направлении, однако курс может меняться.
Вторая группа беспилотников заходит в воздушное пространство Украины на Сумщине из Курской области.
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Обновлено в 01:22: Очередная группа беспилотников зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской. Еще несколько групп "шахедов" в Запоожской, они двигаются с юга в северо-западном направлении.
Угроза дронов теперь и для Херсонщины и Николаевщины.
Обновлено в 01:12: Угроза дронов для Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Атаки дронов по Украине: последние новости
Как известно, россияне систематически запускают беспилотники по Украине, иногда комбинируя эти атаки с ракетными ударами.
Минувшей ночью они также выпустили по Украине несколько групп "Шахедов", противовоздушная оборона работала в ряде областей.
Во Львове дрон ударил по промышленному складу, известно об одном погибшем человеке и пострадавших.