Гиркин раскритиковал российское командование из-за проведения традиционного "танкового биатлона" под Москвой.

Бывший офицер ФСБ и так называемый министр в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" Игорь Гиркин, который был сторонником жесткой линии поведения российских войск в Украине, раскритиковал российское командование из-за проведения "танкового биатлона" под Москвой.

Об этом написало министерство обороны Великобритании в Twitter.

"19 августа 2022 года Гиркин неохотно опубликовал похвалу поведения президента Зеленского во время войны. Он сравнил это с ситуацией в России, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров", - отметила разведка.

Танковый биатлон – громкое кульминационное событие российских армейских международных игр, которые, как и в предыдущие годы, на прошлой неделе прошли под Москвой.

"Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, считает, что нецелесообразно продолжать привлекать силы к военным церемониальным мероприятиям в мирное время, пока российские войска продолжают нести большие потери в Украине", - считают британские аналитики.

Как сообщал УНИАН, 15 августа российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, чем может закончиться история с террористом Игорем Гиркиным-Стрелковым. По мнению эксперта, главарь боевиков может погибнуть.

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