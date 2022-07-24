После полномасштабного вторжения России в Украину Гиркин стал резко критиковать российскую армию.

Игорь Гиркин, или же Стрелков, - экс-сотрудник ФСБ и бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР". В конце февраля 2014 года он прибыл в Крым вместе с группой вооруженных боевиков и, по его же собственному признанию, они силой сгоняли депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение так называемого референдума.

Журналисты проекта FreeДом напомнили, как Гиркин захватил административные здания в городе Славянске Донецкой области и от имени боевиков Донбасса заявил о создании "ДНР". Но после полномасштабного вторжения России в Украину Гиркин стал резко критиковать российскую армию.

Бывший главарь так называемой "ДНР" признает превосходство украинской армии и констатирует, что российская армия уже проиграла Украине. Более того, Гиркин предрекает позорное падение с трона самому Путину.

Одиозный боевик Игорь Гиркин предполагает, что Путину, если он, конечно, выживет, придется отвечать за свои преступления в международном суде. Смело и дерзко заявляет он о некомпетентности министра обороны РФ.

Пользователи сети, увидевшие ролики с террористым Гиркиным, не понимают, что же происхожит с бывшим боевком, который переквалифицировался в блогеры и откровенно критикует российские власти.

Как отмечают журналисты, Игорь Гиркин действительно устраивает спектакль, и его сценарий четко прописан его ФСБшными кураторами.

"Невозможно быть агентом ФСБ и после выхода на пенсию перестать им быть вообще. Тут продолжаешь работать и дальше. В российских силовых структурах бывших не бывает", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Оказывается, боевик Гиркин, вернувшись в Россию в 2014 году, активно пользовался документами прикрытия спецслужб РФ. У него был внутренний российский паспорт на вымышленное имя Сергей Рунов.

Зачем же тогда Стрелков дерзко критикует российскую власть и делает заявления, которые часто трактуются в пользу Украины. Военный эксперт Виктор Ягун говорит, что это - попытка информационной операции.

"Образ Гиркина, который создала ФСБ - это по сути образ "хорошего" русского, в которой должны поверить украинцы", - говорится в сюжете проекта FreeДом.

Помимо влияния на украинцев, у Гиркина есть еще одна миссия - представлять интересы российских империалистов. Они недовольны политикой Путина, для них террорист может стать катализатором волнений и лидером мнений.

Третья версия, о которой говорят военные эксперты, - между российской ФСБ и Министерством обороны всегда было противостояние из-за внутренних разногласий в стране.

"Российские силовые структуры, такие как ФСБ и Минобороны, они постоянно между собой конкурировали за распределение бюджета. Гиркин изначально - это элемент борьбы между этими двумя силовыми структурами", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Критикуя власти и армию, Гиркин просто транслирует ту информацию, которую публично хотят озвучить сотрудники российских спецслужб.

"Но какие бы меседжи не озвучивал Игорь Гиркин, он всегда остается военным преступником, действующим по приказу российских спецслужб", - подытожили журналисты.

Ранее террорист Игорь Гиркин признал большие потери оккупантов в боях с украинской армией. "Потери, как на большой серьезной войне... Афганистан уже давно отдыхает. По крайне мере, по темпам несения потерь уже давно отдыхает. С самого начала", - рассказал боевик.

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