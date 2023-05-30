Враг не имеет успехов на фронте, поэтому выискивает "победы" для внутреннего потребителя.

Россияне осуществляют массированные ракетные атаки, которые участились в последние недели, из-за собственных неудач на фронте. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Надо собрать волю в кулак и посмотреть их пропагандонские передачи Скабеево-Соловьевские, и станет понятно, от чего бесится враг. Там прямо у них злость из ушей течет, явно понятно, что они хотят мести за свои неудачи. Месть нужна и для внутреннего потребителя, который должен наесться пропагандой. Потому что успехов нет, войска в частности на Бахмутском направлении были сильно разбиты, хоть они и хвастаются, что взяли руины Бахмута. Но, как видим, наступательные действия врага фактически остановлены и таким образом им нужно хоть что - то донести своим людям", - сказал Игнат.

Он отметил, что вчера враг безуспешно атаковал и баллистическими ракетами, пытаясь что-то доказать таким массированным ударом. При этом, по словам спикера, у россиян еще есть возможность изготавливать определенный объем ракет ежемесячно – в частности, и дорогостоящие "Искандеры", которыми вчера враг и атаковал столицу.

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"Все же противник имеет возможность изготавливать эти типы ракет, также ракеты Х - 101, также ракеты "Кинжал" - действительно враг может делать несколько десятков ракет ежемесячно, ну и очевидно тот объем, что они могут делать, они его будут использовать", - сказал Игнат.

Последние атаки на Киев-что известно

Как сообщал УНИАН, 29 мая днем россияне запустили по столице 11 ракет "Искандер-М" и " Искандер-К". Все цели были сбиты украинскими защитниками.

В ночь на 30 мая Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Из-за попадания обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе погиб человек. По данным КМВА, шесть человек были ранены, эвакуировали более 20 человек. Во многих районах столицы зафиксированы повреждения и разрушения домов, автомобилей и предприятия.

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